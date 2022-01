Da Velina a golfista | la bella storia di Lucia Galeone

(Di venerdì 7 gennaio 2022) di Sauro LegramandiDal bancone di "Striscia la notizia" al green di un campo da golf. E' ladi, pugliese di nascita e milanese per professione e amore.è stata una...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Velina golfista

Golfando

Continua a leggere - > L'articolo Da, la bella storia di Lucia Galeone proviene da Golfando: news, foto e storie di umanità ...Dal bancone del tg satirico alla passione per il ferro 7: l'ex Velina racconta come è scoccata la scintilla per il golf. Tutto inizia ...