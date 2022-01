“Da squalifica | raccapricciante” GF Vip | la richiesta ufficiale dopo gli ultimi fatti nella Casa

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Al ‘GF Vip’ la tensione è ormai alle stelle e sarà durissima per Alfonso Signorini mantenere l’ordinepuntata di venerdì 7 gennaio. Ci sono troppe situazioni ancora in divenire e dentro e fuori laci sono commenti molto forti. C’è chi invoca squalifiche o comunque provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti e nelle scorse ore è intervenuta anche una persona che conosce molto bene le dinamiche del programma. Le sue parole sono nette e non hanno bisogno di interpretazioni. Intanto, il ‘GF Vip’ ha richiamato Jessica e Gianmaria Antinolfi, rei di aver compiuto un gesto vietato dalle regole. Hanno cominciato a parlare nel letto in silenzio, inhanno parlato senza utilizzare i microfoni. Un atteggiamento che è stato subito censurato dal ‘GF Vip’: “Jessica e Gianmaria, parlate con i microfoni”. ...

