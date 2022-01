Da lunedì saranno 15 le regioni in zona gialla, Puglia e Basilicata ancora in area bianca Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta cambieranno colore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da lunedì Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta passano dalla zona bianca a quella gialla. Lo prevedono le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza per cercare di contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. Con l’aggiunta di queste quattro, diventano così in tutto 15 le regioni gialle. La Puglia è fra le cinque ancora in fascia bianca come Basilicata, Campania, Molise e Sardegna. L'articolo Da lunedì saranno 15 le regioni in zona gialla, Puglia e Basilicata ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dad’passano dallaa quella. Lo prevedono le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza per cercare di contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus. Con l’aggiunta di queste quattro, diventano così in tutto 15 legialle. Laè fra le cinquein fasciacome, Campania, Molise e Sardegna. L'articolo Da15 lein...

