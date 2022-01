Da lunedì in zona gialla 15 Regioni: quattro lasciano la zona bianca. In Sicilia 42 comuni verso la zona arancione (Di venerdì 7 gennaio 2022) La mappa delle Regioni sarà sempre più gialla a partire da lunedì 10 gennaio. Il passaggio dalla zona bianca a quella gialla potrebbe riguardare Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Queste quattro Regioni, infatti, superano le soglie ospedaliere d’allerta per entrare in zona gialla: quella del 10 per cento di posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e quella del 15 per cento di posti occupati da pazienti Covid nei posti ordinari. Su base nazionale, salirebbero così a 15 le Regioni in giallo, secondo le prime anticipazioni dell’analisi dei dati in corso da parte della Cabina di regia, con gli esperti del ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) La mappa dellesarà sempre piùa partire da10 gennaio. Il passaggio dallaa quellapotrebbe riguardare Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Queste, infatti, superano le soglie ospedaliere d’allerta per entrare in: quella del 10 per cento di posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e quella del 15 per cento di posti occupati da pazienti Covid nei posti ordinari. Su base nazionale, salirebbero così a 15 lein giallo, secondo le prime anticipazioni dell’analisi dei dati in corso da parte della Cabina di regia, con gli esperti del ...

rtl1025 : ?? Il ministro della Salute #Speranza ha firmato, secondo quanto si apprende, le ordinanze per il passaggio da luned… - Agenzia_Ansa : Passeranno in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia #ANSA - 4YMag : RT @rtl1025: ?? Il ministro della Salute #Speranza ha firmato, secondo quanto si apprende, le ordinanze per il passaggio da lunedì prossimo… - benjamn_boliche : ?? Coronavirus, da lunedì passano in zona gialla le regioni Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. - ghirone55 : RT @RegioneER: ??#Coronavirus,l'aggiornamento in @RegioneER 17.119 nuovi casi (-7,5%). +6% i ricoveri nei reparti Covid e stazionari nelle… -