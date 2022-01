Cucchi | la famiglia chiede oltre 2 milioni di euro di risarcimento per i presunti depistaggi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Al processo suiseguiti alla morte di Stefano, processo che vede imputati 8 carabinieri, il legale della, Fabio Anselmo, compagno della sorella del geometra romano,undi 2di. E dice: “Siamo stati carne da macello per queste persone, ma noi siamo esseri umani: è stato fatto di tutto per nascondere responsabilità gravi”. Nel suo intervento nell’aula bunker di Rebibbia, Anselmo ha ricordato come il corpo di Stefanofosse “un mappamondo di lesioni”. Per isono imputati otto carabinieri: il generale Alessandro Casarsa all’epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, e altri 7 carabinieri, tra cui Lorenzo ...

Lachiede 2 milioni di risarcimento: "Nascoste responsabilità gravi" I riflettori sul caso Stefano, dopo la condanna per omicidio preterintenzionale dello scorso 7 maggio , ...Per ladi Stefanoi depistaggi per evitare che si arrivasse alla verità sono "iniziati dal primo momento" e sono stati messi in atto per " allontanare qualsiasi responsabilità delle ..."I depistaggi su Stefano Cucchi sono stati finalizzati, fin dal primo momento, ad allontanare qualsivoglia responsabilità delle istituzioni dello Stato sulla sua morte, quando Stefano era proprio nell ...