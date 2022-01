Crisi gas-carburante, in Kazakistan scoppia la rivolta: è emergenza nazionale. Arresti e vittime, le immagini (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Kazakistan, stato-cerniera della Russia tra i più stabili dal post-caduta dell’U a oggi, è sull’orlo del baratro. Dal 2 gennaio circa si susseguono manifestazioni e scontri violenti tra polizia, esercito e cittadini; la Russia ha attivato per la prima il Trattato di Sicurezza Collettivo (Csto) e i suoi soldati hanno varcato i confini mettendo piede sul suolo kazako per la prima volta dal 1990. La causa dietro questa Crisi senza precedenti, che ha spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, è da ricondurre alla Crisi del gas e al caro carburante. Sui social si susseguono le immagini provenienti dal territorio, foto e video delle manifestazioni e degli scontri. La situazione in Kazakistan è tenuta sotto stretta sorveglianza ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il, stato-cerniera della Russia tra i più stabili dal post-caduta dell’U a oggi, è sull’orlo del baratro. Dal 2 gennaio circa si susseguono manifestazioni e scontri violenti tra polizia, esercito e cittadini; la Russia ha attivato per la prima il Trattato di Sicurezza Collettivo (Csto) e i suoi soldati hanno varcato i confini mettendo piede sul suolo kazako per la prima volta dal 1990. La causa dietro questasenza precedenti, che ha spinto il governo a dichiarare lo stato di, è da ricondurre alladel gas e al caro. Sui social si susseguono leprovenienti dal territorio, foto e video delle manifestazioni e degli scontri. La situazione inè tenuta sotto stretta sorveglianza ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisi gas Repressione spietata in Kazakistan, forziere dell'uranio per Russia e Cina Si tratta di incrementi tutto sommato contenuti perché la convinzione generale è che la crisi non ...tra gli industriali della Repubblica popolare non riguardano solo l'uranio ma pure il gas naturale: ...

ASIA/KAZAKHSTAN - La protesta è una vera crisi politica che "potrebbe sfociare in una campagna contro l'Occidente" ... la rivolta che dal 5 gennaio sta infiammando il Kazakistan è una vera e propria crisi politica, ... La gente non riesce a capire perché un paese che 'galleggia' su gas e petrolio debba pagare cifre così ...

Prezzo del gas: questa non è una crisi, è una catastrofe Il Fatto Quotidiano Non solo gas. Il Kazakistan fra Occidente, Russia e Cina Il Kazakistan è importante per la stabilità di Russia e Cina, ed è il più grande produttore al mondo di uranio per le centrali nucleari.

Kazakistan, la rivolta del gas conta le sue vittime Finirà molto peggio che nel 2011 a Zhanaozen, quando la polizia uccise almeno 14 manifestanti in quello che era stato, fino all’inizio di quest’anno, il momento più grave di crisi del Kazakistan, lo s ...

