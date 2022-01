Crede di aver vinto 135 milioni al Superenalotto, poi l’amara verità: “Sono stato male” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si chiama Francesco Ventresca, ha 83 anni e si può dire che la ‘dea bendata’ l’abbia sfiorato ben due volte. L’ambulante di frutta al mercato di Sulmona è protagonista di una di quelle storie da film di natale, solo che in quel caso ci sarebbe un lieto fine. L’83enne ha giocato la schedina del Superenalotto, la stessa che gioca da anni, in una ricevitoria di Sulmona. La sera ha guardato i numeri vincenti nel suo quotidiano di riferimento e corrispondevano: sei, per 135 milioni di euro. “Il controllo l’ho fatto la sera quando Sono tornato a casa – ha raccontato Ventresca a Il Messaggero che riporta la storia – Ho cominciato a confrontare i numeri riportati dal giornale con le mie cinque giocate e all’ultima di queste ho visto che corrispondevano tutti e sei i numeri”. Peccato che i numeri fossero stati mal riportati sul quotidiano e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si chiama Francesco Ventresca, ha 83 anni e si può dire che la ‘dea bendata’ l’abbia sfiorato ben due volte. L’ambulante di frutta al mercato di Sulmona è protagonista di una di quelle storie da film di natale, solo che in quel caso ci sarebbe un lieto fine. L’83enne ha giocato la schedina del, la stessa che gioca da anni, in una ricevitoria di Sulmona. La sera ha guardato i numeri vincenti nel suo quotidiano di riferimento e corrispondevano: sei, per 135di euro. “Il controllo l’ho fatto la sera quandotornato a casa – ha raccontato Ventresca a Il Messaggero che riporta la storia – Ho cominciato a confrontare i numeri riportati dal giornale con le mie cinque giocate e all’ultima di queste ho visto che corrispondevano tutti e sei i numeri”. Peccato che i numeri fossero stati mal riportati sul quotidiano e ...

