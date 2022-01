Covid Veneto, Zaia: “150mila over 50 non vaccinati” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “In Veneto sono 150mila gli over 50 non vaccinati. Avranno la possibilità di prenotarsi o di approfittare dell’accesso libero già da oggi”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa a Marghera sull’emergenza Covid, riguardo all’obbligo vaccinale per gli over 50 previsto dal decreto del governo. Poi, parlando delle scuola, il governatore ha detto che ”l’unica novità è il caos, dettato da un decreto che impone delle fasi di testing che sono insostenibili”. ”Io ho chiesto al governo di avere una espressione del Comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle scuole, non ho avuto risposte. Anche i miei colleghi hanno sostenuto questa richiesta. Prendo atto che il decreto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Insonogli50 non. Avranno la possibilità di prenotarsi o di approfittare dell’accesso libero già da oggi”. Così il presidente della Regione, Luca, in un punto stampa a Marghera sull’emergenza, riguardo all’obbligo vaccinale per gli50 previsto dal decreto del gno. Poi, parlando delle scuola, il gnatore ha detto che ”l’unica novità è il caos, dettato da un decreto che impone delle fasi di testing che sono insostenibili”. ”Io ho chiesto al gno di avere una espressione del Comitato tecnico scientifico sulla riapertura delle scuole, non ho avuto risposte. Anche i miei colleghi hanno sostenuto questa richiesta. Prendo atto che il decreto ...

