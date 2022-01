Covid, ultime news. Da lunedì Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo in giallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuna Regione, al momento, passa in zona arancione. Multe da 100 a 3mila euro per gli over 50 non vaccinati, sanzione da 400 a mille euro per chi entra nei negozi senza Green Pass. Sale ancora il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (+764, 14.591) e nelle terapie intensive (+32, 1.499). I nuovi contagi sono 108.304, con 223 vittime e tasso di positività al 22% (complice il basso numero di tamponi processati, 492.172) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nessuna Regione, al momento, passa in zona arancione. Multe da 100 a 3mila euro per gli over 50 non vaccinati, sanzione da 400 a mille euro per chi entra nei negozi senza Green Pass. Sale ancora il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (+764, 14.591) e nelle terapie intensive (+32, 1.499). I nuovi contagi sono 108.304, con 223 vittime e tasso di positività al 22% (complice il basso numero di tamponi processati, 492.172)

