Covid, Speranza firma le ordinanze: da lunedì Toscana, Emilia, Abruzzo e Valle d’Aosta passano in giallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato i provvedimenti che sanciscono il passaggio in zona gialla di altre quattro regioni a causa dell’aggravarsi dell’andamento dell’epidemia. Si tratta di Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta. Dal 10 gennaio gli unici territori a rimanere in zona bianca saranno quelli di Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna. In totale, da lunedì, le regioni che dovranno adottare le misure anti Coronavirus della zona gialla saranno 15. Leggi anche: Monitoraggio Iss, Rezza: «Bisogna rallentare la corsa di Omicron: massima prudenza e accelerare con le terze dosi» – Il video Coronavirus, oltre 108 mila casi e 223 morti. Meno di 500mila tamponi, tasso di positività al 22% Da ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ministro della Salute Robertohato i provvedimenti che sanciscono il passaggio in zona gialla di altre quattro regioni a causa dell’aggravarsi dell’andamento dell’epidemia. Si tratta di-Romagna,. Dal 10 gennaio gli unici territori a rimanere in zona bianca saranno quelli di Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna. In totale, da, le regioni che dovranno adottare le misure anti Coronavirus della zona gialla saranno 15. Leggi anche: Monitoraggio Iss, Rezza: «Bisogna rallentare la corsa di Omicron: massima prudenza e accelerare con le terze dosi» – Il video Coronavirus, oltre 108 mila casi e 223 morti. Meno di 500mila tamponi, tasso di positività al 22% Da ...

