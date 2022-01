Covid, raddoppia l'incidenza settimanale e sale l'indice Rt | Intensive occupate al 15,4%, 10 Regioni a rischio alto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza dei casi Covid in Italia. Secondo il monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute , l'incidenza riferita al 6 gennaio è infatti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgono ancora l'di trasmissibilità Rt e l'dei casiin Italia. Secondo il monitoraggioIss - ministero della Salute , l'riferita al 6 gennaio è infatti ...

Advertising

discoradioIT : Il monitoraggio dell'#ISS: sale l’indice Rt, è a 1,43 L’incidenza raddoppia a 1669 casi su 100mila (da 783). La Pro… - Italia_Notizie : Covid, monitoraggio Iss: l’incidenza raddoppia a 1.669 casi, sale l’occupazione negli ospedali - Antonio_Tatti_ : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'indice di trasmissibilità Rt sale a 1,43 da 1,18 e l'incidenza raddoppia in una settimana fino a 1669 casi su 10… - SaCe86 : Covid, l'incidenza raddoppia Sileri: 'Ospedali in difficoltà' - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: ?? #Covid, raddoppia a 1.699 casi l’incidenza ogni 100mila abitanti. Il nuovo coronavirus corre in Italia, complice la contag… -