Covid oggi Veneto, 6.846 contagi e 33 morti: bollettino 7 gennaio

Sono 6.846 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 39.484 tamponi, il tasso di positività è al 17,34%. Registrati altri 33 morti. I pazienti ricoverati per Covid in Veneto sono 1.680 (+153). In area non critica sono ricoverate 1.475 persone (+150). I pazienti Covid in terapia intensiva sono 205. L'articolo proviene da Italia Sera.

