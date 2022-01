Covid oggi Sicilia, 9.248 contagi e 9 morti: bollettino 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono complessivamente 9.248 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 7 gennaio 2022, in Sicilia, su 28.804 tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 971, mentre dei 9 decessi riportati oggi (7.643 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è verificato ieri mentre gli altri si riferiscono al 5 gennaio. Nell’Isola gli attuali positivi salgono a 88.384. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.003, mentre si trovano in terapia intensiva 135 pazienti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono complessivamente 9.248 i nuovida coronavirus registrati, 72022, in, su 28.804 tamponi processati. Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 971, mentre dei 9 decessi riportati(7.643 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo uno si è verificato ieri mentre gli altri si riferiscono al 5. Nell’Isola gli attuali positivi salgono a 88.384. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.003, mentre si trovano in terapia intensiva 135 pazienti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Adnkronos : #Covid, nelle Filippine arresto per non vaccinati che escono da casa. L'ordine del presidente Duterte. - DelladioLorenza : RT @ilgiornale: In #Libano l'ultimo Natale si è caratterizzato per le chiusure. Ma la causa non è il #Covid. Aiuta @insideoverita e @acs_it… - taila44991038 : RT @Silvia76023440: Ad oggi venerdi 7 gennaio 2021 si può dire apertamente CHE I VACCINI PER IL COVID NON FUNZIONANO? -