Covid oggi Sardegna, 1.562 contagi: bollettino 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 1.562 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 5.824 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10188 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 ( lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 180 (7 in più di ieri). Sono 13.533 i casi di isolamento domiciliare (1369 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 51 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 98 anni, residente nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 1.562 ida coronavirus in, 72022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 5.824 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10188 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 ( lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 180 (7 in più di ieri). Sono 13.533 i casi di isolamento domiciliare (1369 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 51 anni, residente nella provincia del Sud; un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 98 anni, residente nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

