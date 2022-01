Covid oggi Italia | raddoppia incidenza | forte aumento Rt a 1 | 43

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - fanpage : La professoressa Antonella Viola è sotto scorta cautelare dopo pesanti minacce da parte dei #NoVax - sbruffino : @MarcelloLhippy @SilvestriMd @colvieux La prima cosa che dovresti chiederti è: è vero che nel 2017 e 2018 nei perio… - messina_oggi : Anche per questo mese di gennaio riprenderanno i weekend “Fast Vax” al Centro Commerciale Tremestieri. Da oggi tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

I dati didalla Regione Sono 7.567 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di, 7 gennaio. 31.051 i test effettuati, di cui 18.580 tamponi molecolari e 12.471 test rapidi. Ieri, giovedì 6 gennaio, i nuovi casi erano stati 17.286 su 75.524 test di cui 22.889 tamponi ...Commenta per primo Ilnon dà pace al paese e al mondo del calcio: dopo le tante problematiche che ha dovuto ...LA DECISIONE - Nella giornata diè in programma un consiglio direttivo che ...Partiranno domani, sabato 8 gennaio, le prenotazioni della terza dose del vaccino anti-Covid a quattro mesi dalla seconda. Dopo un primo momento in cui si poteva prenotare solo dopo sei mesi e il succ ...Mondo - In 7 giorni raddoppiano i casi attualmente positivi, passati da 598.868 a 1.265.297 (+111,3%. La "sanità territoriale va in tilt" e "sale anche la pressione sugli ospedali", con un +28% di ...