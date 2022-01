Covid oggi Italia, altre 4 regioni verso zona gialla (Di venerdì 7 gennaio 2022) Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna verso la zona gialla. Queste 4 regioni, in base ai dati del monitoraggio settimanale esaminati in cabina di regia, potrebbero aggiungersi agli altri 11 territori – Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano – che hanno già lasciato la fascia bianca. Il passaggio dalla zona bianca alla gialla scatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie intensive al 10%. Mentre per quanto riguarda la zona arancione scatta quando l’incidenza sfora i 150 casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Abruzzo, Toscana, Valle d’Aosta ed Emilia Romagnala. Queste 4, in base ai dati del monitoraggio settimanale esaminati in cabina di regia, potrebbero aggiungersi agli altri 11 territori – Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano – che hanno già lasciato la fascia bianca. Il passaggio dallabianca allascatta al raggiungimento di tre parametri: incidenza settimanale dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti uguale o superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e quello nelle terapie intensive al 10%. Mentre per quanto riguarda laarancione scatta quando l’incidenza sfora i 150 casi ...

