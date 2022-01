(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono quasii nuovida coronavirus registrati in, unnelle 24 ore dallo scoppio della pandemia causato dalla diffusione della variante Omicron. Lo riferisce il ministero della Sanità israeliano confermato 16.830 nuovi casi. Altri 4.032sono stati confermati entro le 8 di questa mattina. Il Times of Israel fa notare che in base alle nuove normative potrebbero ‘sfuggire’ diversi casi positivi. Coloro che hanno meno di 60 anni e sono completamente vaccinati sono infatti invitati a condurre un test antigenico rapido, ma alcuni esperti sanitari ritengono che la variante Omicron non verrebbe rilevata in questo modo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - fanpage : La professoressa Antonella Viola è sotto scorta cautelare dopo pesanti minacce da parte dei #NoVax - drubald : RT @Andronicus50: Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - infoitsalute : Galli si ammala di Covid dopo la dose booster • Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...scadenza 48h per il rapido e 72h per il molecolare) con cui si può ottenere il (limitante a) ... Nodo supermercati La riattivazione del green Pass dopo ilNel frattempo cambiano anche le ...'DALLA PANDEMIA È NATA UNA NUOVA FIDUCIA NEL FUTURO' Il capo dello Stato, che nelle prossime settimane concluderà il suo mandato, prosegue: 'Celebriamoil 225° anniversario del Tricolore, ...Fabrizio Volpini, coordinatore USCA ed ex presidente della Commissione Regionale Sanità, che esprime "forte preoccupazione". La volontà dell'ASur di realizzare una struttura Covid per pazienti anziani ...Con la risalita dei contagi causati anche dalla nuova variante Omicron, anche il 2022, come il 2021, non parte lieto. Arrivano così altre misure restrittive anti Covid per cercare di ...