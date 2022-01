Covid oggi Emilia, 17.119 contagi e 15 morti: bollettino 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 17.119 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 15 morti. Nella regione, zona gialla da lunedì 10 gennaio, i dati sui ricoveri ospedalieri continuano ad aumentare, +6% nelle terapie intensive, il 77% dei quali risultano non essere vaccinati. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.998 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 458.112. I contagiati, oggi sono 171.894 (+15.106). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 169.906 (+15.022), il 98,8% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.335. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 17.119 ida coronavirus inRomagna, 72022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 15. Nella regione, zona gialla da lunedì 10, i dati sui ricoveri ospedalieri continuano ad aumentare, +6% nelle terapie intensive, il 77% dei quali risultano non essere vaccinati. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.998 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 458.112. Iati,sono 171.894 (+15.106). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 169.906 (+15.022), il 98,8% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.335. L'articolo ...

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Adnkronos : #Covid, nelle Filippine arresto per non vaccinati che escono da casa. L'ordine del presidente Duterte. - DelladioLorenza : RT @ilgiornale: In #Libano l'ultimo Natale si è caratterizzato per le chiusure. Ma la causa non è il #Covid. Aiuta @insideoverita e @acs_it… - taila44991038 : RT @Silvia76023440: Ad oggi venerdi 7 gennaio 2021 si può dire apertamente CHE I VACCINI PER IL COVID NON FUNZIONANO? -