Covid, obbligo vaccino e Super Green pass: cosa rischia chi non rispetta le nuove misure (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con l'entrata in vigore del nuovo decreto, il governo introdurrà sanzioni sia per i lavoratori che non si vaccinano sia per i loro Superiori addetti ai controlli nel caso in cui vengano meno al loro dovere. Le multe arrivano fino a 1.500 euro Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con l'entrata in vigore del nuovo decreto, il governo introdurrà sanzioni sia per i lavoratori che non si vaccinano sia per i loroiori addetti ai controlli nel caso in cui vengano meno al loro dovere. Le multe arrivano fino a 1.500 euro

