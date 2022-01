Covid, news. Iss: sale occupazione degli ospedali, terapie intensive al 15,4%. LIVE (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo l'ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute l'occupazione delle terapie intensive, a LIVEllo nazionale, sale al 15,4% e nelle aree mediche Covid al 21,6%. Multa da 100 euro a over 50 non vaccinati, sanzione da 400 a 1000 euro a chi entra in negozio senza pass. Quattro Regioni verso il giallo, la Liguria rischia l'arancione. Mattarella: "Da pandemia nuova consapevolezza del futuro, ogni sfida affrontata con responsabilità ed impegno di tutti" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo l'ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute l'delle, allo nazionale,al 15,4% e nelle aree medicheal 21,6%. Multa da 100 euro a over 50 non vaccinati, sanzione da 400 a 1000 euro a chi entra in negozio senza pass. Quattro Regioni verso il giallo, la Liguria rischia l'arancione. Mattarella: "Da pandemia nuova consapevolezza del futuro, ogni sfida affrontata con responsabilità ed impegno di tutti"

