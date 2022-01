Covid, news. Iss: occupazione terapie intensive sale al 15,4%. LIVE (Di venerdì 7 gennaio 2022) Multa da 400 a 1000 euro a chi entra in negozio senza pass. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate. Il decreto entrerà in vigore molto probabilmente sabato 8 gennaio. Oltre 200 mila contagi nell'ultimo bollettino, positività sopra il 19%. Cresce la pressione sugli ospedali. Quattro Regioni verso il giallo, la Liguria rischia l'arancione. Mattarella: da pandemia nuova consapevolezza del futuro, ogni sfida affrontata con responsabilitàed impegno di tutti" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Multa da 400 a 1000 euro a chi entra in negozio senza pass. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate. Il decreto entrerà in vigore molto probabilmente sabato 8 gennaio. Oltre 200 mila contagi nell'ultimo bollettino, positività sopra il 19%. Cresce la pressione sugli ospedali. Quattro Regioni verso il giallo, la Liguria rischia l'arancione. Mattarella: da pandemia nuova consapevolezza del futuro, ogni sfida affrontata con responsabilitàed impegno di tutti"

