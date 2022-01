Covid, news. Bollettino: crescono ricoveri ordinari (+764) e terapie intensive (+32). LIVE (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le persone ricoverate nei reparti Covid sono in 14.591, in rianimazione 1.499 pazienti. Sono 108.304 i nuovi casi, 223 le vittime. Tasso di positività 22%. Multa da 100 euro agli over 50 non vaccinati, sanzione da 400 a 1000 euro a chi entra in negozio senza Green Pass. Verso il giallo Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. Mattarella: "Da pandemia nuova consapevolezza del futuro, ogni sfida affrontata con responsabilità e impegno di tutti". Ue, 80% degli adulti europei è completamente vaccinato Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le persone ricoverate nei repartisono in 14.591, in rianimazione 1.499 pazienti. Sono 108.304 i nuovi casi, 223 le vittime. Tasso di positività 22%. Multa da 100 euro agli over 50 non vaccinati, sanzione da 400 a 1000 euro a chi entra in negozio senza Green Pass. Verso il giallo Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. Mattarella: "Da pandemia nuova consapevolezza del futuro, ogni sfida affrontata con responsabilità e impegno di tutti". Ue, 80% degli adulti europei è completamente vaccinato

Advertising

acmilan : Official Statement ?? - repubblica : Covid, allarme dagli Usa: 'A febbraio l'Italia rischia 500 morti al giorno'. La previsione dell'universita' di Wash… - LaStampa : Covid, mappa Ecdc: quasi tutta l’Europa in rosso scuro, va meglio l’Est. Italia rossa, tranne la Sardegna - ikigaizaynie : non io che sono in quarantena perché ho tutti i sintomi del Covid, good news?? - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Chiavari cancella la fiera di Sant'Antonio. A rischio anche quella di San Sebastiano a Rapallo Chiavari " Niente fiera di Sant'Antonio . Alla luce dell'aumento dei contagi Covid, Chiavari rinuncia al tradizionale appuntamento post natalizio previsto per il 15 e 16 gennaio . "È importante evitare situazioni di rischio e limitare per quanto possibile gli assembramenti, ...

Il bollettino in Liguria, ricoveri ancora in aumento (+37), il totale è 684. Italia, tasso di positività al 22% ... 413 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4 COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Ricoveri e decessi Ennesimo balzo in avanti nei dati dei ricoveri per Covid in Liguria: +37 ...

Covid, news. Bollettino: crescono ricoveri ordinari (+764) e terapie intensive (+32). LIVE Sky Tg24 La repressione in Kazakistan e un Grillo molto noioso Beppe Grillo non si sa bene più cosa rappresenti né quanto pesi elettoralmente. Ultimamente, in radi interventi, ha mostrato un certo distacco dalle faccende politiche, intese come formazione e gestio ...

Fermana, altri casi Covid SERIE C - Ulteriore giro di tamponi, i positivi salgono a tre Salgono a tre i membri del gruppo squadra della Fermana positivi al Covid. Dopo l'ulteriore giro di tamponi odierno, si è accertata la pos ...

Chiavari " Niente fiera di Sant'Antonio . Alla luce dell'aumento dei contagi, Chiavari rinuncia al tradizionale appuntamento post natalizio previsto per il 15 e 16 gennaio . "È importante evitare situazioni di rischio e limitare per quanto possibile gli assembramenti, ...... 413 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Ricoveri e decessi Ennesimo balzo in avanti nei dati dei ricoveri perin Liguria: +37 ...Beppe Grillo non si sa bene più cosa rappresenti né quanto pesi elettoralmente. Ultimamente, in radi interventi, ha mostrato un certo distacco dalle faccende politiche, intese come formazione e gestio ...SERIE C - Ulteriore giro di tamponi, i positivi salgono a tre Salgono a tre i membri del gruppo squadra della Fermana positivi al Covid. Dopo l'ulteriore giro di tamponi odierno, si è accertata la pos ...