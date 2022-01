Covid: M5S, 'serve scostamento bilancio per aiutare famiglie e imprese' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “Le notizie che arrivano dal Mef, confermate da Palazzo Chigi, non ci rassicurano affatto. famiglie, imprese e lavoratori hanno bisogno di aiuto subito”. Così in una nota delle deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. “Le categorie colpite dagli effetti della pandemia - aggiungono - sono molte. Innanzitutto il turismo, da quello organizzato fino a quello della montagna, che hanno registrato un ulteriore calo durante le festività natalizie che si è sommato alla crisi dovuta alle chiusure dello scorso anno. A ciò si aggiungano, inoltre, lavoratrici e lavoratori di tutte quelle attività che, a causa delle misure di contenimento dei contagi, non hanno potuto lavorare”. “Alla nostra mozione - proseguono -, con cui avevamo chiesto uno scostamento di bilancio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “Le notizie che arrivano dal Mef, confermate da Palazzo Chigi, non ci rassicurano affatto.e lavoratori hanno bisogno di aiuto subito”. Così in una nota delle deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. “Le categorie colpite dagli effetti della pandemia - aggiungono - sono molte. Innanzitutto il turismo, da quello organizzato fino a quello della montagna, che hanno registrato un ulteriore calo durante le festività natalizie che si è sommato alla crisi dovuta alle chiusure dello scorso anno. A ciò si aggiungano, inoltre, lavoratrici e lavoratori di tutte quelle attività che, a causa delle misure di contenimento dei contagi, non hanno potuto lavorare”. “Alla nostra mozione - proseguono -, con cui avevamo chiesto unodi...

