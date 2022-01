Covid | l' Ordine dei medici | posticipare l' apertura delle scuole

(Di venerdì 7 gennaio 2022) A pochi giorni dalla ri, prevista in tutta Italia per il 10 gennaio, il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri, Filippo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ordine

A rinnovare alla Dire la sua preoccupazione per l'aumento dei contagi da- 19 e la conseguente pressione sulle strutture sanitarie regionali è Antonio Magi, presidente dell'dei medici di ...... incronologico inverso, le misure adottate dal Governo. 29 dicembre 2021 Il Consiglio dei ...- legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da- 19 ...La decisione del primo cittadino di Misilmeri, Rosario Rizzolo è stata assunta in via precauzionale. Dad fino al 14 gennaio ...Il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha comunicato che i Sindaci della Provincia di Caltanissetta stanno valutando con attenzione la situazione epidemiologica e valutare la soluzione meno ris ...