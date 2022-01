Covid, leggero calo dei contagi nel Regno Unito. Il ministro della salute: «Con il booster Omicron è il 90% meno pesante di Delta» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ministro della salute britannico Sajid Javid ha mandato rassicurazioni sulla situazione Covid nel Regno Unito, che in questi ultimi giorni sta conoscendo un lieve calo ma costante per quanto riguarda i contagi: «Sappiamo che Omicron è meno grave e che, una volta ricevuta la terza dose booster, le chance di finire ricoverati in ospedale sono inferiori del 90% rispetto alla variante Delta». Con queste parole il ministro, in visita oggi al King’s College Hospital di Londra, ha ribadito l’importanza di aumentare il numero delle terze dosi di vaccino per prevenire la diffusione del virus, aggiungendo che in ogni caso le prossime settimane continueranno a essere molto ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilbritannico Sajid Javid ha mandato rassicurazioni sulla situazionenel, che in questi ultimi giorni sta conoscendo un lievema costante per quanto riguarda i: «Sappiamo chegrave e che, una volta ricevuta la terza dose, le chance di finire ricoverati in ospedale sono inferiori del 90% rispetto alla variante». Con queste parole il, in visita oggi al King’s College Hospital di Londra, ha ribadito l’importanza di aumentare il numero delle terze dosi di vaccino per prevenire la diffusione del virus, aggiungendo che in ogni caso le prossime settimane continueranno a essere molto ...

Advertising

Mauri_SMM_SEO : Trend mondiale covid in leggero aumento :( #covid #COVID19 #Covid_19 #covidMondo #covidWorld - fisco24_info : Covid Gb oggi, 178mila contagi e 229 morti in 24 ore: Dati in leggero calo - Beatric09656317 : @Lebois6 @CalaminiciM Com'è successo anche a noi. Naturalmente essendo vaccinati è stata un covid leggero e comunq… - 2Qrocky : @GiancarloDeRisi @LaVeritaWeb Un amico mio non vaccinato, tendenza all'obesità e con diabete ha appena avuto il cov… - ClaudiaCurti5 : RT @letiziarocchi2: Lo scopriremo solo vivendo: studio dell’Università di Amburgo. Anche il covid leggero può lasciare danni a medio termin… -