Covid, la sperimentazione di Regione Lombardia per portare in Africa un milione di dosi di vaccino (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Che cosa facciamo perché si possano vaccinare anche in Africa?”. Questa domanda, che mi ha raggiunto sul sito di Vivere con Lentezza, non ha solo un risvolto umanitario, ma riguarda anche la nostra salute viste le innumerevoli varianti provenienti da paesi dove è difficile se non impossibile vaccinarsi. Così, a caccia informazioni, mi sono rivolto al Cesvi e ho conosciuto Roberto Moretti, classe 1961, Bergamo, medico, e la sua bella storia. Ma andiamo con ordine. Moretti, che vive ad Albino, all’imbocco della Val Seriana, ha combattuto in prima linea a Bergamo il Covid come direttore delle Cure Primarie alla Ats di Bergamo, ha alle spalle esperienze di lotta alla Tubercolosi, all’Hiv e all’Ebola nel continente Africano (Zimbabwe, Congo RDC, Mali, Mozambico, Niger, Uganda, Malawi, Libia) ed è reduce in questi giorni da una trasferta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Che cosa facciamo perché si possano vaccinare anche in?”. Questa domanda, che mi ha raggiunto sul sito di Vivere con Lentezza, non ha solo un risvolto umanitario, ma riguarda anche la nostra salute viste le innumerevoli varianti provenienti da paesi dove è difficile se non impossibile vaccinarsi. Così, a caccia informazioni, mi sono rivolto al Cesvi e ho conosciuto Roberto Moretti, classe 1961, Bergamo, medico, e la sua bella storia. Ma andiamo con ordine. Moretti, che vive ad Albino, all’imbocco della Val Seriana, ha combattuto in prima linea a Bergamo ilcome direttore delle Cure Primarie alla Ats di Bergamo, ha alle spalle esperienze di lotta alla Tubercolosi, all’Hiv e all’Ebola nel continenteno (Zimbabwe, Congo RDC, Mali, Mozambico, Niger, Uganda, Malawi, Libia) ed è reduce in questi giorni da una trasferta a ...

maryilritorno : RT @gred_vet: @CasonatoFranco @vitalbaa Nessuna fase di sperimentazione é stata saltata,x qualsiasi farmaco studio preclinico su animali av… - anna30048679 : RT @anna30048679: @skybash_ @MAlborali @cinicomateriale Stiamo peggio della Grecia...a loro la sperimentazione è stata risparmiata. Eppure… - aleanto72 : RT @anna30048679: @strange_days_82 Ci stanno facendo peggio di quello che hanno fatto in Grecia! Per prendere I NOSTRI SOLDI non solo sopra… - daniele19921 : RT @MinervaMcGrani1: 7) vietano la sperimentazione dei farmici per curare il Covid, perchè dobbiamo aspettare i vaccini! Intanto qualche me… - VgAdele : Gli indennizzi sequestrate tutto a chi ha firmato gli accordi! -