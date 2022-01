Covid Italia, Ricciardi: “Con mix Delta-Delta plus-Omicron sarà gennaio catastrofico” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Mi preoccupa la combinazione tra le varianti Delta, Delta plus e Omicron che produrrà un gennaio catastrofico. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagi sarà esponenziale e la pressione sui sistemi sanitari sarà fortissima. Purtroppo il numero dei morti aumenterà in maniera importante”. Lo dice all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che, invece, non si dice preoccupato per la nuova variante sequenziata recentemente in Francia che “è ancora sotto osservazione, non è quindi motivo di immediata preoccupazione”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Mi preoccupa la combinazione tra le variantiche produrrà un. La contemporanea presenza di varianti così contagiose ci dispone a un periodo in cui la curva dei contagiesponenziale e la pressione sui sistemi sanitarifortissima. Purtroppo il numero dei morti aumenterà in maniera importante”. Lo dice all’Adnkronos Salute Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza che, invece, non si dice preoccupato per la nuova variante sequenziata recentemente in Francia che “è ancora sotto osservazione, non è quindi motivo di immediata preoccupazione”. L'articolo ...

Advertising

Adnkronos : #ObbligoVaccinale Italia, Johnson: 'Gb dice no a coercizione'. #Covid. - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - DelladioLorenza : RT @ilgiornale: In #Libano l'ultimo Natale si è caratterizzato per le chiusure. Ma la causa non è il #Covid. Aiuta @insideoverita e @acs_it… - Ribelle86516756 : RT @Liuto_: I decessi per vaccini COVID sono circa 20 ogni mln di dosi (in realtà ben di più trattandosi di farmacovigilanza passiva). Attu… -