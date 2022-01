Covid Italia, Rezza: “Situazione peggiora sensibilmente” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Questa settimana peggiora sensibilmente la Situazione epidemiologica nel nostro Paese. E l’incidenza di casi di Covid-19 raggiunge ormai i 1.700 per 100mila abitanti”. Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio Covid-19, diffusi oggi. “Anche Rt mostra una tendenza alla crescita, siamo intorno all’1,43 e addirittura l’Rt ospedaliero è all’1,3”, precisa. I dati epidemiologici Covid della settimana “mostrano che Omicron è una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la corsa. Per questo motivo – sottolinea – è necessario mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto affidarsi alla dose di richiamo del vaccino per prevenire le forme più gravi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Questa settimanalaepidemiologica nel nostro Paese. E l’incidenza di casi di-19 raggiunge ormai i 1.700 per 100mila abitanti”. Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, in un videomessaggio commentando i dati del monitoraggio-19, diffusi oggi. “Anche Rt mostra una tendenza alla crescita, siamo intorno all’1,43 e addirittura l’Rt ospedaliero è all’1,3”, precisa. I dati epidemiologicidella settimana “mostrano che Omicron è una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la corsa. Per questo motivo – sottolinea – è necessario mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto affidarsi alla dose di richiamo del vaccino per prevenire le forme più gravi ...

