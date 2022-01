Covid Italia, Galli: “Variante Omicron chiuderà la scuola” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il virus richiuderà le scuole”. Il professor Massimo Galli boccia la linea scelta in vista della riapertura delle scuole, prevista per il 10 gennaio. “Credo che i provvedimenti presi siano un orrido papocchio, un compromesso politico che non porta conseguenze ragionevoli. A nessuno piace la scuola a distanza, ma con questi dati non trovo sia una grande idea” riaprire, dice a Mattino 5. “Le richiuderà il virus le scuole. Avrei ascoltato le Regioni, non si tratta tra l’altro di governatori di una sola parte politica. Si tratta di persone con un polso chiaro della situazione e una visione molto più pragmatica”, prosegue. “Il virus è sempre andato, non solo con questo governo. Non si tratta di ideologia. La Variante Omicron ha chiaramente sparigliato, mettendoci nella condizione di avere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il virus rile scuole”. Il professor Massimoboccia la linea scelta in vista della riapertura delle scuole, prevista per il 10 gennaio. “Credo che i provvedimenti presi siano un orrido papocchio, un compromesso politico che non porta conseguenze ragionevoli. A nessuno piace laa distanza, ma con questi dati non trovo sia una grande idea” riaprire, dice a Mattino 5. “Le riil virus le scuole. Avrei ascoltato le Regioni, non si tratta tra l’altro di governatori di una sola parte politica. Si tratta di persone con un polso chiaro della situazione e una visione molto più pragmatica”, prosegue. “Il virus è sempre andato, non solo con questo governo. Non si tratta di ideologia. Laha chiaramente sparigliato, mettendoci nella condizione di avere ...

