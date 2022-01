Covid Italia: brusco aumento Rt. Incidenza raddoppia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Covid : in Italia salgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'Incidenza dei casi. L' Rt sale invece a 1.43 dal valore di 1.18 della settimana precedente. L' Incidenza riferita a ieri 6 gennaio è ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022): insalgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'dei casi. L' Rt sale invece a 1.43 dal valore di 1.18 della settimana precedente. L'riferita a ieri 6 gennaio è ...

Advertising

Adnkronos : #ObbligoVaccinale Italia, Johnson: 'Gb dice no a coercizione'. #Covid. - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - porro62_m : RT @heyjude_90: Ha più paura del Covid un vaccinato (anche con booster) che un non vaccinato. Questa è la situazione in Italia a Gennaio 20… - Adnkronos : Rezza: '#VarianteOmicron è estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la corsa'. -