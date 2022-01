Covid Italia, “200mila contagi ieri sottostimati, è inizio onda d’urto” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “I 200mila casi di Covid” registrati ieri in Italia “sono destinati a salire e sono ampiamente sottostimati per il problema della bassa resa dei test antigenici che erano stati fatti per altri tipi di varianti e con Omicron mostrano tutta la loro debolezza”. Lo dice Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre, che rincara la dose: “I numeri saranno spaventosamente veloci e spaventosamente alti, e siamo all’inizio di un’onda d’urto che va gestita in maniera un po’ diversa e richiede una forte riflessione sulle terapie domiciliari e su come non mandare le persone in ospedale quando non ce n’è bisogno”. Così Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Icasi di” registratiin“sono destinati a salire e sono ampiamenteper il problema della bassa resa dei test antigenici che erano stati fatti per altri tipi di varianti e con Omicron mostrano tutta la loro debolezza”. Lo dice Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre, che rincara la dose: “I numeri saranno spaventosamente veloci e spaventosamente alti, e siamo all’di un’che va gestita in maniera un po’ diversa e richiede una forte riflessione sulle terapie domiciliari e su come non mandare le persone in ospedale quando non ce n’è bisogno”. Così Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza ...

