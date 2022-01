Covid Italia: 108.304 nuovi casi e 223 decessi. Positività al 22% (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus sono stati 108.304 e 223 i decessi. Con 492.172 tamponi eseguiti la Positività balza al 22% . Sono i dati diramati dal ministero della Salute nel bollettino... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus sono stati 108.304 e 223 i. Con 492.172 tamponi eseguiti labalza al 22% . Sono i dati diramati dal ministero della Salute nel bollettino...

