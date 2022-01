Covid, in Lombardia 18.667 nuovi positivi: tasso al 24,9%. A Bergamo +1.837 casi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il report di venerdì 7 gennaio. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+5) e negli altri reparti (+105). Le vittime sono 59. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il report di venerdì 7 gennaio. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+5) e negli altri reparti (+105). Le vittime sono 59.

Advertising

SkyTG24 : Covid #Lombardia, 52.693 nuovi casi su 230.400 tamponi. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Covid, l'incidenza di casi più alta è in Toscana: 2.680 per 100mila abitanti #Covid - TgrRaiLombardia : Ancora code per il tampone: al drive-through di Monza centinaia di auto in fila dalle 6 del mattino - beckettsdonut : la situazione covid peggiora ogni giorno, la lombardia rischia di diventare zona arancione, metà delle persone del… - Affaritaliani : In Lombardia 18.677 nuovi casi Decessi 59, tasso positività 24,9% -