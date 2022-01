Covid, in Italia 108.304 nuovi casi con 492.172 tamponi e 223 morti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 108.304 nuovi casi di Covid a fronte di 492.172 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 219.441 su 1.138.310 test). Il tasso di positività si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 108.304dia fronte di 492.172effettuati (giovedì i contagi erano stati 219.441 su 1.138.310 test). Il tasso di positività si ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia In Italia 108.304 nuovi casi Covid, 223 morti e tasso di positività del 22% AGI - Sono 108.304 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia , contro i 219.441 precedenti e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all'effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila in meno rispetto ...

Covid, in Italia 108.304 nuovi casi con 492.172 tamponi e 223 morti Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi Covid, in coda per ore in attesa del tampone: la scena che si ripete ogni giorno a Milano Come ogni ...

Covid Italia, "200mila contagi ieri sottostimati, è inizio onda d'urto" Adnkronos Scuola, pugno duro di De Luca contro il Covid: “Non riapriremo medie ed elementari” "E' irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio – ha detto in una diretta Facebook -. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza" ...

Sondaggio Fortune-Ipsos: a sorpresa non vaccinati d’accordo sulla stretta In Italia, il sostegno pubblico alla stretta è anche maggiore ... sistema sanitario sotto assedio anche nel prospero Nord nei primi giorni dell’epidemia di coronavirus, nell’inverno e nella primavera ...

