Covid in Campania, oggi 9.739 positivi e 19 morti: indice di contagio risale al 16,91%, 61 nuovi ricoveri in 24 ore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la prevedibile flessione dei tamponi nel giorno dell'Epifania. Numeri alla... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 gennaio 2022) Diminuiscono ima cresce la curva dei contagi da Coronavirus incomplice la prevedibile flessione dei tamponi nel giorno dell'Epifania. Numeri alla...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, ambulanze e auto in fila al Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno di Napoli #cotugno - repubblica : Covid, De Luca. 'In Campania non apriremo le scuole elementari e medie il 10 gennaio' [di Antonio di Costanzo] - SkyTG24 : Covid, De Luca: #Campania resta in zona bianca ma siamo a rischio - benjamn_boliche : RT @fanpage: #DeLuca agisce per sé e tiene chiuse le scuole contro il volere del Governo che è tuttavia pronto a impugnare la decisione del… - Game_Set_Match_ : RT @fanpage: #DeLuca agisce per sé e tiene chiuse le scuole contro il volere del Governo che è tuttavia pronto a impugnare la decisione del… -