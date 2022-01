Covid, in Campania nelle ultime 48 ore 9.739 positivi e 12 morti: incidenza quasi al 17% (Di venerdì 7 gennaio 2022) In Campania i positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 9.739 su un totale di 57.570 test eseguiti. E’ quanto emerge dal bollettino dell’unità di crisi della Regione. Report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili 656; posti letto di terapia intensiva occupati 70 (-3); posti letto di degenza disponibili 3.160; posti letto di degenza occupati 929 (+61). L’incidenza è del 16,86% rispetto al 14,18 di ieri. Altre 12 vittime: sei nelle ultime 48 ore, 7 nei giorni precedenti ma registrata ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Inal24 ore sono 9.739 su un totale di 57.570 test eseguiti. E’ quanto emerge dal bollettino dell’unità di crisi della Regione. Report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili 656; posti letto di terapia intensiva occupati 70 (-3); posti letto di degenza disponibili 3.160; posti letto di degenza occupati 929 (+61). L’è del 16,86% rispetto al 14,18 di ieri. Altre 12 vittime: sei48 ore, 7 nei giorni precedenti ma registrata ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

