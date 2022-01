Covid, il mistero dei 125 passeggeri positivi su un volo Italia-India: “Prima di partire hanno fatto tutti il test ed era negativo” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono partiti con un test negativo. Sono atterrati quando ormai erano positivi al Covid 19. E’ quello che è successo a 125 passeggeri, su un totale di 179, di volo charter decollato Milano e atterrato Amritsar, la città sacra dei sikh, capitale del Punjab, nell’India settentrionale. I contagiati saranno messi in isolamento, ma tredici di loro hanno fatto perdere le loro tracce dopo l’arrivo sottraendosi alla quarantena. La scoperta della positività al virus ha scatenato il caos e vivaci proteste dentro e fuori l’aeroporto, dove i viaggiatori erano attesi da decine di parenti e amici e da un corteo di ambulanze pronte a trasportarli negli ospedali dei distretti da cui provengono, per il periodo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono partiti con un. Sono atterrati quando ormai eranoal19. E’ quello che è successo a 125, su un totale di 179, dicharter decollato Milano e atterrato Amritsar, la città sacra dei sikh, capitale del Punjab, nell’settentrionale. I contagiati saranno messi in isolamento, ma tredici di loroperdere le loro tracce dopo l’arrivo sottraendosi alla quarantena. La scoperta dellatà al virus ha scatenato il caos e vivaci proe dentro e fuori l’aeroporto, dove i viaggiatori erano attesi da decine di parenti e amici e da un corteo di ambulanze pronte a trasportarli negli ospedali dei distretti da cui provengono, per il periodo di ...

