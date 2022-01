Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - SkyTG24 : Il governo chiarisce le sanzioni del dl che istituisce l'obbligo di vaccino per gli over 50 - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino ** - bizcommunityit : Covid, news. Iss: sale occupazione degli ospedali, terapie intensive al 15,4%. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

'Dai dati delsettimanale Dasoe del 6 gennaio si evince come la campagna vaccinale in Sicilia stia ... Nello Musumeci, commentando i recenti dati settimanali sulla diffusione dele ...Scuola, Bonaccini: 'Superato un certo numero di contagi si torna in Dad'6 gennaio: +18mila casi e 24 morti. Sette nel Bolognese ...Sono 776 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Agrigento nella giornata del 5 gennaio. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. I tamponi eseguiti sono stati 2.348. Si registra ...Sono 7.567 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi a fronte di un numero nettamente inferiore di tamponi: 31.051 i test effettuati, di cui 18.580 tamponi molecolari e ...