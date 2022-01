(Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgono ancora in Italia l'indice di trasmissibilità Rt (ora a 1,43) e l'incidenza dei casi(pari a 1.669 casi su 100mila abitanti). Ufficiale il passaggio dal bianco al giallo per, ...

Advertising

GDF : Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia pia… - News24_it : Covid, gialle Toscana, Emilia, Abruzzo e V.d'Aosta | De Luca: 'In Campania non riapriamo elementari e medie' - TGCOM - CorriereUmbria : Covid, ancora quattro regioni gialle: Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta - BLIND_DATA24 : RT @Michele_Arnese: Soldi destinati alle imprese colpite dall'emergenza covid ma che avevano preso altre vie: complessivamente su 2,3 milio… - chef_icaro : RT @Michele_Arnese: Soldi destinati alle imprese colpite dall'emergenza covid ma che avevano preso altre vie: complessivamente su 2,3 milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gialle

Incidenza raddoppia Con queste 4 le regioni classificateper le misure anti -diventano così in tutto 15. Si aggiungono a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ...Sono già, invece, Calabria , Friuli Venezia Giulia , Lazio , Liguria , Lombardia , Marche , ...questa settimana i valori più alti rispetto all'occupazione di posti letto per malatinelle ...L' Italia continua a cambiare colore . Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato le ordinanze per il passaggio dalla zona bianca ...(Teleborsa) - Dopo la giornata record di ieri (219.441 positivi accertati), sono 108.304 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece.