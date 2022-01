Covid Germania oggi, 56mila contagi e 264 morti in 24 ore (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 56.335 i contagi Covid registrati in Germania nelle ultime 24 ore, rispetto ai 41.240 di una settimana fa. I morti sono 264, rispetto ai 323 di 7 giorni fa. L’incidenza cumulativa dei casi è aumentata ancora nel Paese, attestandosi a 303,4 casi ogni 100.000 abitanti, secondo quanto riportato oggi dal Robert Koch Institute (Rki). I dati riflettono la tendenza al rialzo che l’incidenza mostra da fine dicembre. L’Rki stima che il numero effettivo di nuovi contagi sia maggiore a causa del minor numero di test e referti effettuati durante le festività natalizie. Il giorno precedente il valore era di 285,9, una settimana fa l’incidenza era di 214,9 (mese precedente: 432.2). Dall’inizio della pandemia, l’Rki ha registrato 7.417.995 infezioni da Sars-CoV-2, anche se il numero totale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono 56.335 iregistrati innelle ultime 24 ore, rispetto ai 41.240 di una settimana fa. Isono 264, rispetto ai 323 di 7 giorni fa. L’incidenza cumulativa dei casi è aumentata ancora nel Paese, attestandosi a 303,4 casi ogni 100.000 abitanti, secondo quanto riportatodal Robert Koch Institute (Rki). I dati riflettono la tendenza al rialzo che l’incidenza mostra da fine dicembre. L’Rki stima che il numero effettivo di nuovisia maggiore a causa del minor numero di test e referti effettuati durante le festività natalizie. Il giorno precedente il valore era di 285,9, una settimana fa l’incidenza era di 214,9 (mese precedente: 432.2). Dall’inizio della pandemia, l’Rki ha registrato 7.417.995 infezioni da Sars-CoV-2, anche se il numero totale ...

