Advertising

Adnkronos : #Pregliasco: 'Di B.1.640.2 ancora sappiamo poco ma il fatto che presenti più mutazioni di #Omicron non è una cosa p… - DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Adnkronos : La #Francia ha scoperto una nuova variante: è una 'lontana parente' di #Omicron. #covid - Pizzetto73 : La riapertura delle scuole in Francia, un successone... - fisco24_info : Covid Francia oggi, oltre 328mila contagi e 193 morti: Cresce il numero di persone che hanno ricevuto la prima dose… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia

...ricevuto la prima dose di vaccino Per la seconda volta dall'inizio della pandemia insi superano i 300mila contagi in un giorno. Sono precisamente 328.214, infatti, i casi confermati di..."I casi" di"stanno aumentando in maniera molto significativa nel nostro Paese, e in Europa. La" per esempio "ha superato 330mila casi in 24 ore e anche negli Usa" hanno registrato "...Per la seconda volta dall’inizio della pandemia in Francia si superano i 300mila contagi in un giorno. Sono precisamente 328.214, infatti, i casi confermati di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore. L ...Il consulente del ministro della Salute non si dice però preoccupato per la nuova sequenziata in Francia: Ancora da osservare . Purtroppo il numero dei morti aumenterà in maniera importante . Lo dice ...