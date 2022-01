Covid, dall'Iss dati choc: l'incidenza raddoppia, Rt schizza a 1,43. Terapie intensive dal 12,9 al 15,4% (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza dei casi Covid in Italia : l'incidenza riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt e l'dei casiin Italia : l'riferita a ieri 6 gennaio è infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti erispetto al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - RobertoBurioni : Ricordiamo che fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità da… - Agenzia_Ansa : Centoventicinque passeggeri di un volo charter proveniente dall'Italia sono risultati positivi al Covid 19 all'arri… - lametabasta : RT @Bluefidel47: Grazie vaccino Ricercatori francesi hanno rilevato una nuova variante del COVID-19 denominata IHU, che secondo quanto rif… - leggoit : Covid, dall'Iss dati choc: l'incidenza raddoppia, Rt schizza a 1,43. Terapie intensive dal 12,9 al 15,4% -