Covid, dalla scuola al Super Green Pass per lavoratori over 50: il calendario delle misure (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con l’obiettivo di frenare i contagi, sono diversi i provvedimenti presi dal governo, alcuni contenuti nel decreto del 31 dicembre e altri in quello approvato dal Cdm in 5 gennaio. Riguardano le certificazioni verdi - base e rafforzata -, ma anche le quarantena per gli studenti e i vaccini. Ecco le date da tenere a mente Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con l’obiettivo di frenare i contagi, sono diversi i provvedimenti presi dal gno, alcuni contenuti nel decreto del 31 dicembre e altri in quello approvato dal Cdm in 5 gennaio. Riguardano le certificazioni verdi - base e rafforzata -, ma anche le quarantena per gli studenti e i vaccini. Ecco le date da tenere a mente

