Covid: cosa cambia nel nuovo decreto tra obblighi vaccinali, green pass e scuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Consiglio dei ministri, il 5 gennaio 2022, ha votato all'unanimità il nuovo decreto legge che mira a frenare l'impennata dei contagi Covid e l'aumento della pressione ospedaliera. Il provvedimento, con il quale si spera di contenere la nuova ondata, che ormai ha raggiunto livelli record con oltre 200mila contagiati al giorno, prevede tra le altre cose, l'obbligo vaccinale per gli over 50, pena una sanzione di 100 euro e inoltre, dal 15 febbraio, l'impossibilità di recarsi sul posto di lavoro. Vi raccomandiamo... Covid, nuovo record di casi in 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia L'Italia ha registrato un picco di contagi record: 170.844 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 259 i morti. Per trovare un numero più ...

