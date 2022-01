Covid, contagi a scuola, le nuove regole (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra le nuove regole varate il 5 gennaio in Consiglio dei Ministri contro il Covid, ci sono quelle che disegnano la gestione dei contagi a scuola. Un argomento urgentissimo, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni. “Abbiamo dato regole chiare per un rientro in presenza e in sicurezza”spiega il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi. “La decisione presa dal governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell’evoluzione della pandemia, dall’altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un’uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico”. Le ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra levarate il 5 gennaio in Consiglio dei Ministri contro il, ci sono quelle che disegnano la gestione dei. Un argomento urgentissimo, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni. “Abbiamo datochiare per un rientro in presenza e in sicurezza”spiega il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi. “La decisione presa dal governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell’evoluzione della pandemia, dall’altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un’uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico”. Le ...

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - TgLa7 : ??#Covid: superati i 219mila contagi in 24ore. E' #record da inizio #pandemia?? - fuffa46 : RT @tompellegrino17: La crescita dei #contagi ancora una volta blocca le attività ordinarie come interventi chirurgici, attività ambulator… - favolafrancis : @sole24ore Investire nella ricerca non è reato. Lui non è negazionista, forse pensa che bisogna puntare ANCHE sulle… -