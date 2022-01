Advertising

StraNotizie : Covid, Colaiacovo (Confindustria Alberghi): 'Cataclisma per turismo, è emergenza nazionale' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Colaiacovo

Ma la misure più urgente per il settore, sottolinea, 'è la cassa integrazioneper le imprese del turismo, che è scaduta lo scorso 31 dicembre. E' indispensabile per le nostre aziende ...Ma la misure più urgente per il settore, sottolinea, "è la cassa integrazioneper le imprese del turismo, che è scaduta lo scorso 31 dicembre. E' indispensabile per le nostre aziende ..."Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale per il turismo, una crisi mai vista prima d'ora per il nostro comparto, un vero e proprio cataclisma". E' l'allarme che, intervistata da Adnkr ...2021 un anno drammatico per l’industria alberghiera italiana: i dati dell’osservatorio Confindustria Alberghi. Per gli alberghi italiani l’anno si chiude con un passivo addirittura peggiore del 2020 S ...