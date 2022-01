Covid | Brusaferro | Rapida impennata del numero dei nuovi casi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle ultime settimane in Italia così come in molti altri Paesi 'c'è unadeldeidi'. A dirlo è il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio ...

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, commenta in un video i dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute - ...impennata nel numero dei nuovi casi di......ultime settimane in Italia così come in molti altri Paesi 'c'è una rapida impennata del numero dei nuovi casi di'. A dirlo è il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio, ...Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commenta in un video i dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss. «In molti ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato in serata l'ordinanza con cui si stabilisce che le regioni Toscana, Abruzzo, Valle D'Aosta ed Emilia-Romagna passino, da lunedì 10 gennaio, in zo ...