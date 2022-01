Covid, Brigitte Bardot non si vaccinerà: “Sono allergica ai prodotti chimici… la morte prima o poi arriverà” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Brigitte Bardot, 87 anni, non ha nessuna intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19. L’attrice lo ha rivelato al magazine francese “Gala” spiegando di essere “allergica a tutti i prodotti chimici”. E raccontando dei suoi viaggi all’estero in passato ha aggiunto: “Anche quando ho viaggiato verso l’Africa, mi Sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. I miei medici dell’epoca avevano redatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma”. Nonostante la sua fascia d’età rientri tra le più a rischio nel contrarre il virus e il numero dei contagi in Francia, dove vive, sia in vertiginoso aumento, la Bardot resta quindi ferma sulle sue convinzioni e rifiuta categoricamente qualsiasi vaccino. L’attrice ha detto di stare bene ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 gennaio 2022), 87 anni, non ha nessuna intenzione di vaccinarsi contro il-19. L’attrice lo ha rivelato al magazine francese “Gala” spiegando di essere “a tutti ichimici”. E raccontando dei suoi viaggi all’estero in passato ha aggiunto: “Anche quando ho viaggiato verso l’Africa, mirifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. I miei medici dell’epoca avevano redatto un certificato falso.partita e tornata in piena forma”. Nonostante la sua fascia d’età rientri tra le più a rischio nel contrarre il virus e il numero dei contagi in Francia, dove vive, sia in vertiginoso aumento, laresta quindi ferma sulle sue convinzioni e rifiuta categoricamente qualsiasi vaccino. L’attrice ha detto di stare bene ...

