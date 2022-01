Covid, bollettino oggi 7 gennaio 2022: 108.304 casi e 223 morti. Tasso di positività al 22% (Di venerdì 7 gennaio 2022) Covid, il bollettino di oggi sabato 7 gennaio 2022. Sono 108.304 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 219.441. Le vittime... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 gennaio 2022), ildisabato 7. Sono 108.304 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 219.441. Le vittime...

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - TgrRaiFVG : In FVG in terapia intensiva 31 pazienti covid su 34 non sono vaccinati. Nel bollettino della @regioneFVGit impenna… - SoniaSamoggia : RT @GiovaQuez: Il bollettino di oggi: • 108.304 contagiati • 223 morti • 27.582 guariti +32 terapie intensive | +764 ricoveri 492.172 ta… - Libero_official : In 24 ore, saldo positivo di 786 ricoveri nei reparti ordinari e 32 persone in intensiva. #Covid, tutti i dati del… -