Covid | Atm | ' 650 assenti | da lunedì rischio riduzione corse del 7%' a Milano

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Dopo la riunione operativa tenutasi oggi pomeriggio in Atm per fare il punto della situazione sul numero delle persone assenti per motivi legati al Covid, l'aggiornamento "conferma il trend in aumento nell'arco dell'ultima settimana. Ad oggi i dipendenti assenti per Covid sono complessivamente 650, tra casi positivi e quarantenati", annuncia l'azienda di trasporti milanese in una nota. "Grazie all'incessante lavoro di rimodulazione continua del servizio e grazie alla disponibilità del personale a cambiare e a 'coprire' i turni di colleghe e colleghi, l'azienda conta di riuscire a contenere il rischio di riduzione delle corse al 7 per cento. Questo è quanto potrebbe verificarsi da lunedì 10 gennaio, quando ...

